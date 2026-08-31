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Kıyıda oturuyordu dalgalar yuttu! Karaburun'da 58 yaşındaki adam hayatını kaybetti

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#Nurettin Çırak#Karaburun#Sahil
Kıyıda oturuyordu dalgalar yuttu Karaburunda 58 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 09:22

İstanbul, Arnavutköy’de sahilde denize sırta dönük oturan adam dalgaların kurbanı oldu. Gözden kaybolan adamı 2 kişi bilinci kapalı olarak çıkardı. 58 yaşındaki Nurettin Çırak isimli vatandaş hayatını kaybetti.

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Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Arnavutköy Karaburun Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Başakşehir'de ikamet eden 58 yaşındaki Nurettin Çırak, 2 arkadaşıyla birlikte Karaburun'a geldi. Çırak ve arkadaşları sahilde birlikte kıyıda vakit geçirmeye başladı. Bir süre sonra sırtı denize dönük şekilde kıyıda oturan Çırak'a gelen dalga vurdu. Dalganın etkisiyle denize sürüklenen adam, kısa sürede dalgaların arasında kaldı.

YARDIMINA 2 KİŞİ KOŞTU

Çırak'ın denizde sürüklendiğini fark eden çevredeki Suriye uyruklu 2 kişi denize girerek yardımına koştu. Çırak, vatandaşların müdahalesiyle sudan bilinci kapalı şekilde çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çırak, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Nurettin Çırak, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı.

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#Nurettin Çırak#Karaburun#Sahil

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