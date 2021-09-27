Kıyı Emniyetine deniz trafik operatörü alınacak! İşte ilanın detayları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı 1 kişi hayatını kaybettiEski futbolcu trafikte dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybetti#Sezer Öztürk
Gözleri doldu, konuşmadı... Aliyevin zor anlarıGözleri doldu, konuşmadı... Aliyev'in zor anları! #Aliyev
Bursasporda büyük şok, korkunç tablo 15 milyon euro...Bursaspor'da büyük şok, korkunç tablo! 15 milyon euro...#Bursaspor
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HDP ittifak kararını açıkladı Dikkat çeken ifadeler...HDP 'ittifak' kararını açıkladı! Dikkat çeken ifadeler...#HDP
Bu kadarına da pes... CIAin skandal planı deşifre olduBu kadarına da pes... CIA'in skandal planı deşifre oldu!#Dünya
Yunanistanda büyük deprem Türkiyeye yakın en tehlikeli yerYunanistan'da büyük deprem! 'Türkiye'ye yakın en tehlikeli yer'#Deprem
Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaşta skandal Vukuatları bitmiyor...Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaş'ta skandal! Vukuatları bitmiyor...#Sezer Öztürk
Evde ilkel yöntemlerle başladı Kocasının patronu oldu... Türkiyenin birçok yerine gönderiyorEvde ilkel yöntemlerle başladı! Kocasının patronu oldu... Türkiye'nin birçok yerine gönderiyor#KOSGEB
İşine saygı duyan taksiciler dertli... İyi davranınca müşteriler de şaşırıyorİşine saygı duyan taksiciler dertli... 'İyi davranınca müşteriler de şaşırıyor'#Taksici
Tarihte bir ilk olacak Prenses Makodan radikal karar...Tarihte bir ilk olacak! Prenses Mako'dan radikal karar...#Prenses Mako
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
Almanyada yeni dönem... 2nci Dünya Savaşından sonra bir ilkAlmanya'da yeni dönem... 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!#ALMANYA
Skandal olayda yeni gelişme Engelli öğrenciye darp kameradaSkandal olayda yeni gelişme! Engelli öğrenciye darp kamerada#Aydın
Şaşırtan savunma O saatte sınavdaydımŞaşırtan savunma! 'O saatte sınavdaydım'#Didem Soydan
HABERLERGündem Haberleri

Kıyı Emniyetine deniz trafik operatörü alınacak! İşte ilanın detayları

#Kıyı Emniyeti#Personel Alımı
Kıyı Emniyetine deniz trafik operatörü alınacak İşte ilanın detayları

Kıyı Emniyetine 9 deniz trafik operatörü alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne 9 deniz trafik operatörü alımı için başvurular, Türkiye İş Kurumu web sayfasından (esube.iskur.gov.tr) ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek. İşte, ilanın detayları...

Haberin Devamı

Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecek.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Öte yandan Türkiye İş Kurumu, konuya ilişkin ilanında, gerekli şartları taşıyan adayların ilanın yayımından (bugünden) itibaren 5 gün içinde başvuruların yapılabileceğini bildirdi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kıyı Emniyeti#Personel Alımı