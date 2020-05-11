Kıyı Emniyeti Müdürlüğü personel alımı ile 112 kişiyi istihdam edecek!

Kıyı Emniyeti Müdürlüğü personel alımı başvurusu için geri sayım başladı. İŞKUR tarafından organize edilecek olan başvurular için şartlar önem arz edecek. Peki, Kıyı Emniyeti Müdürlüğü personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KIYI EMNİYETİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU

Kıyı Emniyeti Müdürlüğü personel alımı başvurusu Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Türkiye İş Kurumunca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne gönderilecek adayların sözlü sınav işlemi ile ilgili bilgiler genel müdürlüğün web sayfası duyurular bölümünde ayrıca açıklanacak.

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Gemici personel alımı şartları;

• Usta Gemici ya da üst yeterliliğe sahip olmak.

• Usta Gemici veya üst yeterlilikte en az ( 2 ) yıl deniz hizmeti olmak ve bunu belgelemek.

• Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.

• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.

• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

2.Kaptan personel alımı şartları;

• En az Uzakyol 1.Zabiti yeterliliğine sahip olmak.

• Uzakyol 1. Zabit yeterliliğiyle ya da üst yeterlilikte en az bir ( 1 ) yıl deniz hizmeti bulunmak ve bunu belgelemek.

• Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak

Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır

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