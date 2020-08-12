Kıyı Emniyeti Müdürlüğü 32 personel alımı yapmaya hazırlanıyor! İşte, aranan şartlar!

Kıyı Emniyeti Müdürlüğü personel alımı, İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvuru işlemini gerçekleştiren vatandaşlar, sonraki sürece dahil olmaya hak kazanmaları halinde belgelerini ilgili birime teslim edecek. İşte, Kıyı Emniyeti Müdürlüğü personel alımı hakkında merak edilen bazı bilgiler

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2 BÜRO MEMURU ALIMI

- Üniversitelerin iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, ekonometri, siyaset bilimi, uluslararası finans, ekonomi, bankacılık ve sermaye piyasası, bankacılık ve finans, muhasebe ve finansal yönetim, sigortacılık ve risk yönetimi, bankacılık, bankacılık ve finans, uluslararası ticaret, küresel ve uluslararası ilişkiler, ekonomi ve finans, bankacılık ve sigortacılık, işletme yönetimi, işletme-ekonomi, muhasebe ve denetim, muhasebe bilgi sistemleri, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası işletme yönetimi, uluslararası işletmecilik bölümlerinin birinden veya eş değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okullarından/bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) belgesine sahip olmak.

- Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatına hakim olmak.

5 BÜRO MEMURU ALIMI

Üniversitelerin iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, ekonometri, siyaset bilimi, uluslararası finans, ekonomi, bankacılık ve sermaye piyasası, bankacılık ve finans, muhasebe ve finansal yönetim, sigortacılık ve risk yönetimi, bankacılık, bankacılık ve finans, uluslararası ticaret, küresel ve uluslararası ilişkiler, ekonomi ve finans, bankacılık ve sigortacılık, işletme yönetimi, işletme-ekonomi, muhasebe ve denetim, muhasebe bilgi sistemleri, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası işletme yönetimi, uluslararası işletmecilik bölümlerinin birinden veya eş değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okullarından/bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

8 BÜRO MEMURU ALIMI

Meslek yüksekokulu Deniz Ulaştırma İşletme Bölümü, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Denizcilik, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Elektronik ve Haberleşme, Elektronik ve Haberleşme Teknikleri, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Güverte bölümlerinden birinden önlisans düzeyinde mezun olmak.

5 BÜRO MEMURU

- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İktisat, Lojistik, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik, Pazarlama bölümlerinin birinden veya eş değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okullarından/bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

- Lojistik Elemanı, Lojistik Meslek Elemanı, Lojistik Operasyon Elemanı, Lojistik Operasyon Sorumlusu, Depo Sorumlusu, Ambar/Depo Görevlisi, Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi, Depo Sevkiyat Sorumlusu, Kapalı Depo Görevlisi, Satın Alma Sorumlusu, Satın Alma Görevlisi, Satın Alma Uzmanı, Malzeme Planlama Elemanı, Gümrük İşletme Meslek Elemanı, Gümrük Memuru, İthalat- İhracat Sorumlusu alanlarından en az birinde asgari 1 (bir) yıl iş tecrübesine sahip olmak, bunu iş yerinden alacağı hizmet belgesi ve sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü ile belgelemek.

2 MÜHENDİS

- Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

- Sistem yöneticisi veya ağ yönetim personeli olarak en az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu ve bunu işyerinden alacağı hizmet belgesi ve sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü ile belgelemek.

- Microsoft sunucu ürünlerinin yönetimini yapabilecek.

- E-posta, Active Directory, Group Policy, DHCP,DNS yapılarını yönetecek.

- Veri Depolama, Sanallaştırma ve Yedekleme sistemlerinin kurulumu ve idamesini gerçekleştirecek.

- Kuruluşun açık kaynak kodlu işletim sistemi çalışmalarında görev alacak.

- Linux tabanlı işletim sistemlerinin Kuruluş altyapısına entegrasyonunu sağlamada görev alacak

- Linux sunucuların yönetilmesi, yedeklenmesi ve kurulumu işlemlerini gerçekleştirecek.

- Kuruluşta kullanılmakta olan ağ cihazlarının yönetecek.

- Güvenlik cihazlarını yönetecek

- Geniş alan ağ yönetiminde tecrübeli.

10 TRAFİK OPERATÖRÜ

- Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından birinden mezun olmak.

- Uzakyol Kaptanı yeterlik belgesine sahip olmak ve anılan belge ile en az bir yıl kaptanlık yaptığını deniz hizmet belgesi ile belgelemek.

- Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar ibraz edilmek üzere; ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) ve YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)’den en az 60 veya TOEFL (Test of English As a Foreign Language)’dan en az 72 (iBT) veya GASM tarafından düzenlenen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 veya GTH Otoritesi tarafından düzenlenecek İngilizce sınavından en az 80 puan almak veya İdare tarafından düzenlenmiş olan kılavuz kaptan yeterliği ile fiili olarak herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan olarak çalışıyor olmak.