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GeriGündem Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 32 personel alınacak! İşte başvuru şartları
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Haber Giriş: 23.08.2020 - 22:14 | Son Güncelleme:

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 32 personel alınacak! İşte başvuru şartları

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 32 personel alınacak! İşte başvuru şartları
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, üniversitelerin çeşitli bölümlerinden lisans ve ön lisans mezunu adayların, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (P1 ve P93) puanlarına göre 32 personel alımı yapılacak. İşte, ilanın tüm ayrıntıları...

Başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilebilecek. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun (https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx) internet adresinden yayımlanacak.

Alınacak personelden 10'u deniz trafik operatörü, 20'si büro personeli, 2'si mühendis kadrolarında görevlendirilecek.

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