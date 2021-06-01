Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak. Asıl ve yedek aday listeleri, kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara