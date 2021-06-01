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Haber Giriş: 01.06.2021 - 17:20 | Son Güncelleme:

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü daimi işçi statüsünde 19 personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacak. İşte, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımının ayrıntıları...

Sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak. Asıl ve yedek aday listeleri, kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

 

 

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