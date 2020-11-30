Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 67 personel alımı yapacak

09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen sayıda ve unvanda personel alınacaktır.

Aşağıda belirtilen personel alımına dair ilan 30 Kasım-4 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu web sayfası duyurular bölümünde ilan edilmiştir. İlanda belirtilen şartlara sahip adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen ya da Türkiye İş Kurumu web sayfasına elektronik ortamda yapabileceklerdir.



Genel Müdürlüğümüze yapılan başvuruların geçerliliği bulunmamaktadır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlğü, 20 deniz trafik operatörü, 20 klavuz kaptan, 5 ikinci kaptan, 6 ikinci mühendis/makinisti, 1 büro personeli, 15’i gemici olmak üzere 67 personel alacak.

Genel Müdürlüğün, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, başvuru 4 Aralık 2020 tarihine kadar Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek başvuru yapılabilecek.



Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONE ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYIN