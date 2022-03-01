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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 35 işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

#Kıyı#Kıyı Emniyeti#Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 35 işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 35 işçi alımı ile kadrosunu genişletiyor. En az ön lisans mezunu olma zorunluluğu bulunacak olan her iki alım için de belge ve yeterliliğe sahip olmak gerekecek. Gereklilikleri karşılayan adaylar, İŞKUR aracılığıyla kadrolara yerleştirilecek. Peki, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 35 işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte, o detaylar

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 35 işçi alımı başvuru şartları belli oldu. Gemici ve yağcı kadrolarında alım yapacak olan müdürlük, adaylarda aranan şartları yayımladı. 

GEMİCİ ŞARTLARI

MESLEK UNVANI:GEMİCİ

ADEDİ:20

TAHSİLİ:Ön lisans mezunu olmak

ARANILAN DİĞER ŞARTLAR:

Usta Gemici ya da üst yeterliliğe sahip olmak.

Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.

İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.

AÇIKLAMA                        :

Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır. 

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YAĞCI ŞARTLARI

MESLEK UNVANI:YAĞCI

ADEDİ:15

TAHSİLİ:Ön lisans mezunu olmak

ARANILAN DİĞER ŞARTLAR:

Yağcı ya da üst yeterliliğe sahip olmak.

Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.

İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.

AÇIKLAMA:

Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.
 
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#Kıyı#Kıyı Emniyeti#Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

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