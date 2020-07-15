Kıyı Emniyeti gemilerinden Boğaz'da saygı geçişi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 römorkör, 3 bot ve 4 zodyak saygı geçişine katıldı. Beylerbeyi'nde bulunan müdürlük binasından hareket eden ekipler, Anadolu yakası kıyısında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ulaştı.

Botlar daha sonra Avrupa Yakası kıyısında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altına geldi. Burada Zodyak botlar bir geçiş gösteri yaparken römorkör ve diğer botlarda siren çaldı. Ortaköy sahilinde bulunanlarda fotoğraf çekti, gösteriyi alkışladı.