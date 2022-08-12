Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kıyafetleri alev aldı, panikle odunların üstüne düştü! Odunlar da tutuştu

Güncelleme Tarihi:

#Alev#Kıyafet#Aydın
Kıyafetleri alev aldı, panikle odunların üstüne düştü Odunlar da tutuştu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 14:35

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sokakta tutuşan kıyafetleri panikle çıkartmak isteyen Gökay Ç. (31), bir evin önünde yığılı olan odunlara takılıp düştü. Hem odunlar hem de Gökay Ç.’nin üzerindeki kıyafetler, mahallelinin suyla müdahalesi sonucu söndürüldü. Gökay Ç., hastaneye kaldırılırken, üzerindeki kıyafetlerin nasıl tutuştuğu araştırılıyor.

Haberin Devamı

Hacıfeyzullah Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında dışardan gelen feryatları duyup balkon ve pencerelerine çıkanlar, bir kişinin üzerindeki kıyafetler tutuşmuş halde merdivenli sokakta koştuğunu fark etti. Bu kişi, kıyafetlerini çıkarmaya çalışırken, bir evin önünde yığılı olan kışlık odunlara takılıp, düştü. Alevler kısa sürede odunları da tutuşturdu. Kova ve hortumları kapan mahalleli yardıma koşup, alevlere suyla müdahale etti. Hem odunlar hem de gencin üzerindeki alevler söndürüldü. Kıyafetleri büyük oranda yandığı için çıplak kalan gencin üzeri bir örtüyle örtülüp, sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler gelene kadar vücudunda yanıklar oluşan gencin üzerine hortumla su tutuldu.

Kıyafetleri alev aldı, panikle odunların üstüne düştü Odunlar da tutuştu

Haberin Devamı

'ANNE' DİYE BAĞIRMASI YÜREKLERİ BURKTU

Gencin aynı mahallede yaşayan ve olaydan yaklaşık 10 dakika önce evinden çıktığı öğrenilen Gökay Ç., olduğu belirlendi. Vücudundaki ağır yanıklar oluşan Gökay Ç.'nin acı içinde 'Anne' diye bağırması yürekleri burktu.

Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökay Ç., buradan da Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara ve Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Gökay Ç.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Gökay Ç.'nin kıyafetlerinin nasıl tutuştuğunu araştırıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alev#Kıyafet#Aydın

BAKMADAN GEÇME!

Deterjan Pazarı Çiftlik Banka dönüştü 500 milyon TL buhar oldu... Vurgunda yeni detaylar

'Deterjan Pazarı' Çiftlik Bank'a dönüştü! 500 milyon TL buhar oldu... Vurgunda yeni detaylar

#Deterjan Pazarı
Bana tecavüz eden Rus askeri oğlum yaşındaydı... Yaşadığı kâbusu anlatacak kelime yok

'Bana tecavüz eden Rus askeri oğlum yaşındaydı...' Yaşadığı kâbusu anlatacak kelime yok

#Ukrayna
Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası

Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası!

#Donald Trump

BAKMADAN GEÇME!

Deterjan Pazarı Çiftlik Banka dönüştü 500 milyon TL buhar oldu... Vurgunda yeni detaylar

'Deterjan Pazarı' Çiftlik Bank'a dönüştü! 500 milyon TL buhar oldu... Vurgunda yeni detaylar

 #Deterjan Pazarı
Bana tecavüz eden Rus askeri oğlum yaşındaydı... Yaşadığı kâbusu anlatacak kelime yok

'Bana tecavüz eden Rus askeri oğlum yaşındaydı...' Yaşadığı kâbusu anlatacak kelime yok

#Ukrayna
Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası

Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası!

#Donald Trump