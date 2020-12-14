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Selahattin SÖNMEZ / ANKARA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kıyafete göre maske

Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
Kıyafete göre maske
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Pandemi ortamında gerçekleşen bütçe görüşmelerinde milletvekilleri maske ve mesafe kurallarına mümkün olduğunca uymaya çalıştı. Özellikle kadın vekillerin giydikleri kıyafetin rengine uyumlu maske tercihi yapması dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerini koronavirüsle mücadele tedbirlerinin gölgesinde sürdürürken milletvekilleri de salonda maske, mesafe ve hijyen önlemlerini almaya özen gösteriyor. Masalarındaki dezenfektan ve kolonyaları sık sık kullanan vekiller, son dönemde taktıkları maskelerle de dikkat çekiyor. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, MHP Konya Milletvekili Esin Kara’nın kıyafet-maske uyumu objektiflere böyle yansıdı.

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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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