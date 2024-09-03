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Kıvrımlı yol büyülüyor

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#Bursa#Kütahya#Domaniç Dağları
Kıvrımlı yol büyülüyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 07:00

Bursa ile Kütahya’nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları’ndaki kıvrımlı yolların, mevsim renkleriyle oluşturduğu eşsiz manzara, havadan dron ile görüntülendi.

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İnegöl-Domaniç arasındaki 45 kilometrelik yolun 10 kilometresini oluşturan ‘kıvrımlı yol’, 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi’ne ulaşıyor. Sürücüler ve yolcular, Kütahya’dan Bursa’ya doğru inerken Domaniç Dağları’nın etkileyici manzarasına tanık oluyor.

Bulutların ve ağaçların, yolun üstüne düşen gölgeleri güzel görüntüler oluştururken, sürücüler seyahatin bitmesini istemiyor. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline gelen yol, her mevsim sunduğu renk cümbüşü ile hayran bırakıyor.

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#Bursa#Kütahya#Domaniç Dağları

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