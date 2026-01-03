×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kıvanç Tatlıtuğ ‘tanık’ olarak dinlenecek

Güncelleme Tarihi:

#Kıvanç Tatlıtuğ#Halit Yukay#Asliye Ceza Mahkemesi
Kıvanç Tatlıtuğ ‘tanık’ olarak dinlenecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2026 07:00

Yalova’dan 4 Ağustos’ta 15.10’da Bozcaada’ya gitmek üzere ‘Graywolf’ isimli teknesi ile denize açılan işinsanı Halit Yukay’ın (43) ertesi gün teknesi parçalanmış halde bulunmuştu.

Haberin Devamı

Yukay’ın cansız bedeni arama çalışmalarının 19’uncu gününde Balıkesir’in Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde bulunmuştu.

Halit Yukay’ın teknesine çarptığı değerlendirilen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla 3 yıldan 9 yıla kadar, şirket yetkilisi Arda G. (45) ile gemi mürettebatı Ahmet S. (58), Erhan E. (52), İsa A. (52), Metin S. (50), Muhammet F.G. (27), Oğuzhan D. (27), Ramazan D. (56) ve Tahir B. hakkında (60) ‘yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ayrı ayrı hapis cezası istendi.

İLK DURUŞMA 11 SAAT SÜRDÜ

Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine 31 Aralık’ta Erdek 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. 11 saat süren duruşmada gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu savunmasında, olay günü arka arkaya 3 geminin seyir halinde olduğunu söyleyip beraatını talep etti.

Haberin Devamı

Hâkim, Yukay’la telefonda son konuşan kişi olarak soruşturma kapsamında 11 Ağustos’ta İstanbul’da ifadesi alınan Kıvanç Tatlıtuğ’un da dava kapsamında ‘tanık’ olarak bir kez daha dinlenmesini isteyip duruşmayı erteledi.

Gözden KaçmasınÇatı yok, kaset yok ama esnaf varÇatı yok, kaset yok ama esnaf varHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kıvanç Tatlıtuğ#Halit Yukay#Asliye Ceza Mahkemesi

BAKMADAN GEÇME!