Kıvanç Tatlıtuğ ‘tanık’ olarak dinlenecek

Yukay’ın cansız bedeni arama çalışmalarının 19’uncu gününde Balıkesir’in Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde bulunmuştu.

Halit Yukay’ın teknesine çarptığı değerlendirilen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla 3 yıldan 9 yıla kadar, şirket yetkilisi Arda G. (45) ile gemi mürettebatı Ahmet S. (58), Erhan E. (52), İsa A. (52), Metin S. (50), Muhammet F.G. (27), Oğuzhan D. (27), Ramazan D. (56) ve Tahir B. hakkında (60) ‘yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ayrı ayrı hapis cezası istendi.

İLK DURUŞMA 11 SAAT SÜRDÜ

Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine 31 Aralık’ta Erdek 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. 11 saat süren duruşmada gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu savunmasında, olay günü arka arkaya 3 geminin seyir halinde olduğunu söyleyip beraatını talep etti.

Hâkim, Yukay’la telefonda son konuşan kişi olarak soruşturma kapsamında 11 Ağustos’ta İstanbul’da ifadesi alınan Kıvanç Tatlıtuğ’un da dava kapsamında ‘tanık’ olarak bir kez daha dinlenmesini isteyip duruşmayı erteledi.