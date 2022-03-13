Kitaplar bombaları durdurur mu

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Ukrayna’da Rus işgaline karşı mücadele devam ediyor. Doğuda ve güneyde birçok yer tamamen işgal altında. Kiev ise Rus saldırısına hazırlanıyor. Sokaklarda hendekler kazıldı, barikatlar kuruldu. 2. Dünya Savaşı’ndan kalma manzaralar her yerde. Kimi sokaklar neredeyse tamamen boşalmış. Evlerin sakinleri işgalin uzağındaki şehirlere göçmüş. Büyük bir mücadeleye hazırlanan şehirden her gün yeni fotoğraflar yayılıyor dünyaya. Onlardan biri de camları muhtemel Rus saldırısına karşı kitaplarla kapatılmış bir evin fotoğrafı. Ev Kiev’in merkezinde. Camları kitaplarla kapatılmış, adeta bir kitap barikatı oluşturulmuş. Kitap barikatının fotoğrafını çeken 32 yaşındaki Lev Shevchenko…

HÜRRİYET’E KONUŞTU

O evin bir sokak ötesinde oturuyor. Kiev’deki Schevcenko’ya ulaştık ve o fotoğrafı sorduk. Dijital içerik üreten bir şirkette çalışan Shevchenko, Hürriyet’e şunları anlattı: “Kiev’de neler olduğunu bütün dünya biliyor artık. İnsanlarımız kendilerini savunmaya çalışıyor. Bu fotoğrafın çekildiği ev benim oturduğum yerin bir sokak ötesinde. Önünden geçerken tesadüfen gördüm. Çektim ve paylaştım. Herkes benim evim olduğunu sandı ama değil. Kitaplar ne kadar koruyucu olur bilmiyorum ama nadir bir manzara bu. Orası büyük blok bir apartman. Evde kimin oturduğunu bilmiyorum. İnsanlar savaştan dolayı çok korkmuş durumda. Gidip kapısını çalmak veya kim olduğunu sormak gerçekten onlar için ürkütücü. Denizin öbür yakasında Türkiye gibi bir komşumuz olduğunu bilmek güzel bir duygu. Tarihten gelen güçlü ilişkilerimiz var.”