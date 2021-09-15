MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKıtalararası ölümüne yolculuk
GeriGündem Kıtalararası ölümüne yolculuk
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 15.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kıtalararası ölümüne yolculuk

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kıtalararası ölümüne yolculuk

Patenli bir genç, yasak olmasına rağmen dün öğle saatlerinde karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar geldi.

Köprünün girişindeki polis ekibine yakalanmamak için sol şeritteki arabaların arasına saklanarak köprüye çıktı. Patenle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçen genç, köprü bitiminde trafik açılınca bu kez bir otomobilin arkasına tutunarak ölümüne yolculuğa devam etti. O anlar, trafikteki bir sürücü tarafından kayda alındı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi