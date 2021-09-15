Kıtalararası ölümüne yolculuk

Köprünün girişindeki polis ekibine yakalanmamak için sol şeritteki arabaların arasına saklanarak köprüye çıktı. Patenle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçen genç, köprü bitiminde trafik açılınca bu kez bir otomobilin arkasına tutunarak ölümüne yolculuğa devam etti. O anlar, trafikteki bir sürücü tarafından kayda alındı.

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