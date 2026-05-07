Kıtalararası ilk balistik füzemiz Yıldırımhan’ın 6 bin km’lik ‘caydırıcılık’ yolculuğu

Her şey sahadaki ihtiyaçla başlıyor. Mevcut ve olası tehditlere karşı hangi kabiliyete ihtiyaç duyulduğu belirleniyor. Daha sonra menzili ve hassasiyeti saptanıyor. Bu aşamada yalnızca askeri değil, jeopolitik senaryolar da masaya yatırılıyor.

KAVRAM VE TASARIM: Savunma sanayisi kurumları ve mühendis ekipleri, belirlenen ihtiyaca uygun konsepti oluşturuyor. Balistik mi, seyir mi? Katı mı, sıvı yakıt mı? Hipersonik kabiliyet olacak mı? Menzili ne kadar olacak? Faydalı yük ve kullanılabilecek harp başlıkları neler olabilir gibi özelliklerle füzenin kimliği şekilleniyor.

AR-GE VE PROTOTİP ÜRETİMİ: Tasarımın laboratuvar ortamında test edilmesiyle süreç devam ediyor. Rüzgâr tüneli testleri, motor geliştirme, yakıt sistemi denemeleri elektronik ve güdüm sistemleri bu aşamada ilk prototip ortaya çıkıyor. En uzun süreçlerden biri bu aşamada yaşanıyor.

YER VE UÇUŞ TESTLERİ: Füze henüz fırlatılmadan önce yerde test ediliyor. Motor ateşleme testleri, ısı ve basınç dayanımı, yapısal mukavemet... Burada amaç havaya kalkmadan hataları yakalamak. Daha sonra en kritik aşamaya yani füzenin artık gerçek koşullarda test edilmesi seviyesine geçiliyor. Kısa menzil testleri, tam menzil denemeleri, hedef vurma doğruluğu. Bu testler genellikle birkaç yıl sürüyor ve her deneme bir öncekini geliştiriyor.

OPERASYONEL DOĞRULAMA: Füze sadece çalışmakla kalmıyor, sahada işe yarayıp yaramadığı da test ediliyor. Farklı hava koşulları, elektronik harp ortamı, gerçek senaryolarda deneniyor. Bu aşama, sistemin “kâğıt üzerinde değil, sahada” doğrulanmasını sağlıyor.

ENVANTERE GİRİŞ: Tüm testleri başarıyla geçen sistem artık resmi olarak envantere hazır hale geliyor. Böylece seri üretim ile teslimatlar başlıyor. Teslim edildikten sonra da kuvvet testleri ve denemeleri yapılıyor.

SÜREKLİ GELİŞTİRME: Süreç envantere girmesiyle de bitmiyor. Yazılım güncellemeleri, menzil ve hassasiyet iyileştirmeleri, yeni versiyonların geliştirilmesi gibi sürekli geliştirme faaliyetleri füze envantere girdikten sonra devam ediyor.

NE KADAR SÜRÜYOR: Savunma sanayi uzmanlarına göre, bir balistik füzenin envantere alınması çok farklı ve çeşitli koşullara bağlı. Füzenin en baştan yapılıp yapılmadığı, daha önce geliştirilen füzelerin teknolojisinden yararlanılması, füzenin menzili, test süreçlerindeki zaman gibi birçok koşul etkili oluyor. Bu nedenle kesin bir tarih söylemek ve tahminde bulunmak oldukça zor. Ancak her şey planlandığı gibi giderse kıtalararası bir balistik füze için 8 ila 10 yıldan söz etmenin mümkün olduğu ifade ediliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Füzenin teknik özelliklerine dair bilgi güvenlik nedeniyle sınırlı. SAHA 2026’da sergilenen modelin önünde bulunan tabloya göre, Yıldırımhan’ın menzili 6 bin kilometre. Dört adet roket motoru bulunan füzenin hızı 9 ila 25 Mach, yani ses hızının 25 katına kadar ulaşabiliyor. Yıldırımhan’ın yakıt tipinin ise sıvı nitrojen tetroksit olduğu belirtiliyor. 18 metrelik füze, yüksek hız ve manevra kabiliyetine sahip.

ATATÜRK’ÜN İMZASI, BAYEZİD’İN TUĞRASI

Yıldırımhan, İstanbul’da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nın ilk gününde sergilendi. Füzenin bir yüzünde Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid’in tuğrası yer alıyor. Burun kısmındaysa Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası bulunuyor.

AVRUPA’DAN AFRİKA VE ASYA’YA....

Yıldırımhan, Türkiye’nin savunma doktrininde yeni bir eşiğe de işaret ediyor. 6 bin kilometrelik menzil, yalnızca yakın çevreyi değil; Avrupa’nın tamamı, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Asya’nın önemli bölümünü kapsayan geniş bir etki alanı anlamına geliyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ SAVUNMADA KÜRESEL OYUNCUYUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nı ziyaret etti. Fuardaki stantları gezen Yılmaz’a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar eşlik etti. Ziyaretin ardından fuara ilişkin açıklama yapan Yılmaz, Türkiye’nin, dünyanın 11’inci büyük ihracatçısı konumunda olduğunu anımsattı ve “Savunma sanayisi güvenlik açısından çok önemli elbette ama en az bunun kadar önemli olan, bağımsız dış politika açısından da çok kritik. Savunma sanayisi olmayan bir ülkenin bağımsız dış politikası olamaz. Daha geniş bir alanda küresel düzeyde bir oyuncu olarak artık savunma sanayisindeki yerimizi pekiştireceğiz, sağlamlaştıracağız” dedi.

İSRAİL’DE GENİŞ YANKI UYANDIRDI: ‘TÜRKİYE KIYAMET CANAVARINI TANITTI’

İsrail basını, Yıldırımhan’ı mercek altına aldı. Tel Aviv merkezli Maariv’in haberinde, Türkiye’nin savunma alanındaki kapsamlı yatırımları ve insansız sistemlerde ulaştığı seviyeye dikkat çekildi. Gazete, Türkiye’nin yeni balistik füzesini, “Türkiye ‘kıyamet canavarı’nı tanıttı” ifadesiyle duyurdu. BHOL haber sitesi ise bu gelişmenin Türkiye’nin stratejik caydırıcılık kapasitesinde önemli bir ilerlemeye işaret ettiğini vurguladı. Yedioth Ahronot da sistemin Türkiye’nin bugüne kadar geliştirdiği en uzun menzilli füze olduğunu kaydetti. Savunma Bakanı Güler’in açıklamalarına da yer verilen haberde, Türkiye’nin askeri ihtiyaçlarını yerli araştırma ve geliştirme yoluyla karşıladığı ifade edildi. N12’nin haberinde de Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayisine yaptığı yatırımların hız kazandığı ifade edildi. Gazete, füzenin sıvı yakıtla çalıştığını ve 4 roket motoruyla güçlendirildiğini bildirdi. Türkiye’nin bölgesel ve küresel ölçekte savunma kapasitesini artırmaya yönelik adımlarına da dikkat çekildi. Channel 7 ise, “Yıldırımhan, Türkiye’nin daha önce yalnızca süper güçlere özgü olan yeteneklerine dair bir fikir verdi” yorumunu yaptı.

KOMŞU’YU TEDİRGİN ETTİ

YILDIRIMHAN, Avrupa’dan Asya’ya uzanan menziliyle Ege’nin ötesini tedirgin etti. Sistem, Yunan basınında geniş yankı bulurken, “Yunanistan’da şok, İsrail’de hayranlık”, “Türkiye 6 bin kilometre menzilli kıtalararası füzesini açıkladı” başlıkları dikkat çekti. Yorumlarda en dikkat çekici unsur füzenin hedeflenen 6 bin kilometrelik menzili oldu. Yorumlarda, henüz prototip aşamasında olmasına rağmen Yıldırımhan’ın Avrupa’nın tamamını, Ortadoğu’yu ve Asya’nın büyük bir bölümünü kapsayabilecek bir taarruz kapasitesi hedeflediği ifade edildi. Hatta İsrail’in de hedef olduğuna vurgu yapıldı. Bu durumun, Türkiye’nin caydırıcılık gücünü önemli ölçüde artırabileceğine dikkat çekildi.