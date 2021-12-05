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CHP’nin ‘Milletin Sesi” temalı miting serisinin ilki dün Mersin Umut Meydanı’nda yapıldı. Tunceli’de şehit düşen Mersinli Astsubay Üstçavuş Cemil Mutlu’nun cenazesi nedeniyle mitingde müzik çalınmazken, konuşmalar öncesinde de Mutlu için saygı duruşunda bulunuldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mitingde özetle şöyle konuştu:

“Herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim, bizim kitabımızda umutsuzluk yok. 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar. 2 üniversite bitiren işsiz geziyorsa bu ayıp kime ait? Türkiye’yi bu ayıptan çekip çıkartacağız. Umutsuzluğa yer yok, bütün sorunları çözeceğiz. Onu göndereceğiz, demokrasi kuralları içerisinde göndereceğiz. Demokrasiye inanıyoruz, o nedenle diyoruz; evet geliyor gelmekte olan ama birileri de gidecek ve göndereceğiz onları.

HİÇ ALIŞVERİŞ YAPMIYOR MUSUNUZ?

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Dün (önceki gün), saat 11’de Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) gittim. Enflasyon açıkladılar. Aylık yüzde 3.51. Yıllık yüzde 21.31. Ya bunlar devletin memuru mu, sarayın memuru mu? Ya arkadaşlar sizin evinizde eşiniz, çoluk çocuğunuz gidip alışveriş yapmıyor mu? Günlük harcamaları kontrol etmiyor mu? Elektrik faturasına, su faturasına, doğalgaz faturasına bakmıyor mu? Deterjan, ekmek, domates alırken görmüyor mu bunlar? Talimat gelmiş, indireceksiniz.





KAVGA ETMEYECEĞİZ, BARIŞACAĞIZ

Kimsenin yaşam biçimini, kimliğini siyasete malzeme yapmayız. Herkesin yaşam tarzına saygı duyulması bizim amacımız. Kutuplaşmaktan, kavgadan yana değiliz. Kucaklaşmadan, birlikten yanayız. Yapacağız, dostlarımızla birlikte yapacağız. Göndereceğiz, değişim rüzgârları esiyor artık Türkiye’de. Buna karşı durmak mümkün değil. Hangi duvarı örerlerse örsünler. Halk varsa bitmiştir.

DUVARLARINIZ VİZ GELİR

Şunu bütün emeklilerin, asgari ücretlilerin, memurların bilmesini isterim, ben TÜİK’e sizin hakkınızı korumak için gittim. Oradakilere soracaktım, ‘siz hangi araştırmaları yaparak, bu rakamları buldunuz’ diye. Kapı duvar. İlk kez TC tarihinde bir yere giderken önümüze duvar ördüler. Sizin duvarlarınız vız gelir bize. Söz veriyorum, Türkiye’yi her türlü vesayetten kurtaracağım. Birlikte kurtaracağız, dostlarımızla beraber kurtaracağız. Eski alışkanlıklarımızı bırakacağız.

Şu soruyu vicdanı olan herkesin kendisine sormasını isterim; bir çiftçi, alın teri döken bir insan niye zarar eder? Bu ülkenin bereketli toprakları var. Neden kendi çiftçimizden değil de dışarıdan arpayı, buğdayı, nohudu, mercimeği, fasulyeyi, hayvanı, eti getiririz?”

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PARAYLA PULLA İŞİMİZ YOK

“84 milyonu Londra’daki tefecilere mahkûm ettiler. TC vatandaşlarını bir avuç tefeciye hizmet etmekten kurtaracağım. Yoksulluğu bitireceğiz. Milyonlarca gencimiz işsizken 4-5-6 yerden maaş alan düzeni bitireceğim. Gençlerimiz KPSS’den geçip sözlüde ‘dayın yok’ diye eleniyor. Bu düzeni değiştirmek Kemal kardeşinizin boynunun borcudur. Atama bekleyenler, engelliler, EYT’liler merak etmeyin. Parayla pulla işimiz yok, bizim işimiz vatandaşın mutfağı, huzuru. Kadına şiddet bu yüz yılda olur mu Allah aşkına? Cinayet işliyor, kravat takıp takım elbise giydi, hâkime saygılı diye iyi halden az ceza. Bu düzeni değiştireceğiz. İstanbul Sözleşmesi’ni bir hafta içinde tekrar yürürlüğe koyacağız.”