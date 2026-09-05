‘Kitaba Vefa’ Sergisi… Erdoğan: Köklü bir tarihin sahipleriyiz

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi’nde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Tophane-i Amire’de bu anlamlı sergi münasebetiyle sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Eksim Holding’in 40’ıncı yılı vesilesiyle açılışını yaptığımız ‘Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi’nin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Eksim Holding’e, 40 sene boyunca Türkiye ekonomisine yaptıkları eşsiz katkılar için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, hatıralarını her zaman özlemle yâd ettiğim kıymetli dostlarım Abdullah ve Fahreddin Tivnikli’ye bugün bir kez daha Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

İKİ İLİM AŞIĞI

Merhum Abdullah ve Fahreddin Tivnikli, mütekâmil birer ticaret erbabı olmalarının yanı sıra, kazandıklarını millet için, ülke için, mazlum ve mağdurlar için seferber eden vakıf insanlarıydı. İslam coğrafyasındaki meselelerle yakından ilgilenen, okuyan, yazan, ilim ve kitapla bağlarını hiçbir zaman koparmayan iki ilim âşığıydı. Rabbim her ikisinin de ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin diyorum. Biraz önce Ebu Bekir Bey hem İsar Vakfı’nın, hem de bu sene 40’ıncı yılını kutlayan Eksim Holding’in kurucu değerlerinden kısaca bahsetti. Merhum Abdullah ve Fahreddin Tivnikli’nin büyük önem verdiği millete karşı sorumluluk bilincinin yaşatılıyor olması her türlü takdire şayandır. Burada şunu vurgulamak durumundayım. Onların mirasına ve emanetine işte bugün burada olduğu gibi layıkı veçhile sahip çıkıldığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sergide yer alan eserleri büyük bir titizlikle ihya eden tüm mücellitlerimize emekleri için şükranlarımı sunuyor, ellerine, gönüllerine sağlık diliyorum.

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MAZİSİ OLMAYANIN ATİSİ DE OLMAZ

Kıymetli dostlar, hepimiz biliyoruz ki mazisi olmayanın atisi de olamaz. Geçmişine bigane olanın, geçmişiyle bağı kopanın, hele hele geçmişini inkar edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur. Bizler millet olarak gerçekten büyük bir medeniyetin, köklü bir tarihin, zengin bir kültürel mirasın sahipleriyiz. Tarihimizin, medeniyetimizin, kültürümüzün arkasında bir kısmı burada sergilenen eserlerden neşet eden eşsiz bir bilgi birikimi yatıyor. Bizi asırlardır ayakta tutan bu güçlü birikim, kitapla, kütüphaneyle birlikte asıl anlamını kazanıyor. Malumunuz, medeniyetimizi tarif ederken genellikle çınar örneği verilir.

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MİLLETLER KÖKLERİYLE YAŞAR

Tıpkı medeniyetler gibi milletler de, insanlar da kökleriyle yaşar, kökleriyle ayakta kalır. Hayata ve tarihe kökleriyle tutunur. İşte bizi millet ve birey olarak köklerimize bağlayan en güçlü damar, ilim, fikir ve gönül erbabımızın imbiğinden süzülen kitaplarımızdır. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir. Bu ülke, kâğıt hamur yapılmak amacıyla en kıymetli belgelerinin okkası 3 kuruşa hurda niyetine yabancılara satıldığı günler görmüştür.”

BİNDEN FAZLA ESER HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan “İSAR Vakfımızın tarihimize, kültürümüze, medeniyet müktesebatımıza ve bizi köklerimize bağlayan eserlere sahip çıkmasını ayrıca önemli görüyorum” diyerek şöyle devam etti: “Bizler, cilt sanatında müstesna eserler vücuda getirmiş, dünyaca ünlü mücellitler yetiştirmiş bir milletiz. Merhum Samiha Ayverdi, cilt sanatımızı ve sanatkarlarımızı şöyle anlatıyor: ‘Bir Orta Asya sanatı olarak dünyaya gözlerini açan ciltçilik, Avrupa’ya da ışık saçarak yoluna devam ederken, Selçuklu ve Osmanlı asırlarını kaplamıştır. Cilt ve cildi süsleyen tezhip adeta sanatkarın iç âleminin kâğıda ve deriye akseden şekilleri, renkleriydi. Bunlar resim ve şekil değil de sanki sanatkarın kendi sözü, kendi sesi, kendi meramı ve yüreğinin şekil bulmuş ifadesiydi. Müslüman Şark’ta kitap üstüne emek bir nevi kutsiyet de taşıdığından, cilt üstüne eğilen sanatkarın başı eserini vecd ile işler, onu bir nevi ibadet zevki içinde bezemeye, süslemeye doyamazdı.’

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CİLT SANATIMIZI İHYA

Evet, cilt sanatı ve mücellittik bizde işte bu kadar değerlidir. Vakfınız bünyesinde kurduğunuz mücellithanede binden fazla eseri restore etmek suretiyle yeniden hayata döndürdüğünüz için sizleri ayrıca tebrik ediyorum.”

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KİTAP KATLİAMLARI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan “En utanç verici kitap katliamları, milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır” dedi: “En son 28 Şubat döneminde 500’ü Sultan 2’nci Abdülhamid Han’ın şahsi kitaplığına ait 4 bin 500 eser, devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nden çöpe atılmıştır. Bugün maalesef bazı alanlarda etkisini hissettiğimiz kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip, Erdoğan Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki sergiyi gezip kitaplar hakkında bilgi aldı.

MELONİ’YE TEBRİK MESAJI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İtalya’nın en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Giorgia Meloni’yi tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İtalya Cumhuriyeti’nin ‘en uzun süre görevde kalan başbakanı’ unvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni’yi yürekten tebrik ediyorum. Sayın Giorgia Meloni ile ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. DHA