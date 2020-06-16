Kit ne demek? Kit nedir? Kit TDK kelime anlamı

Kit kelimesi TDK açısından ele alındığı zaman, ‘macun ya da anahtar’ anlamları ile beraber değerlendirilmektedir. Özellikle söz konusu gündelik hayatı olduğu zaman anahtar şeklinde daha fazla anlam taşıdığını söylemek mümkündür.

Kit Ne Demek?

Türkiye'de birçok değişik anlamı ile beraber kit kelimesi yer almaktadır.

- Macun,

- Parasız denecek kadar ucuz,

- Kilit,

- Anahtar,

Bu şekilde genelde Türkçede farklı amaçlar doğrultusunda kullanılan bir sözcüktür. Ancak özellikle anahtar ile beraber kilit anlamları üzerinde çok fazla değerlendirilen bir kelime olduğunu dile getirmek mümkün.

Kit Nedir?

Çok fazla gündelik yaşamda karşılaşılan ancak anlamı tam olarak bilinmeyen sözcüklerden biri olarak kit kelimesi öne çıkıyor. Özellikle bazı cihazlar ya da alınan eşyalar üzerinden talimat içerisinde kit kelimesi ile çok sık karşılaşılır. Bu doğrultuda anlamı ise TDK açısından, ‘anahtar veya kilit’ olarak ele alınıyor. Buna bir örnek vermek gerekirse;

‘’Elinizde bulunan bu kiti şu kısma dikkatli şekilde yerleştirin.’’

Teknolojik cihazlarda ya da eşyalar ile beraber pek çok unsur üzerinde kullanılan bir sözcüktür. Aynı zamanda ‘parça’ anlamı taşıdığı da söylenebilir. Diğer taraftan macun anlamı ile beraber ayrıca diğer anlamları üzerinden de cümle içerisinde veya tek başına gündelik yaşamda kullanabilirsiniz.