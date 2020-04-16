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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 16.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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İstanbul’da bir tekstil atölyesinde, Çin’den getirilen ve tanesi 18 dolara satılan 5 bin 575 adet COVID-19 test kiti ele geçirildi.

İki kişi gözaltına alındı. Yetkililer, şüphelilerin beyannameleri olduğunu ancak Sağlık Bakanlığı Genelgesi’nin ardından ellerinde kalan kitleri adedi 18 dolara satmaya çalışırken tespit edilip yakalandıklarını belirtti. 2 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kit baskını

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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