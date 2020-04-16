Çetin AYDIN / İSTANBUL
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Kit baskını
İstanbul’da bir tekstil atölyesinde, Çin’den getirilen ve tanesi 18 dolara satılan 5 bin 575 adet COVID-19 test kiti ele geçirildi.
İki kişi gözaltına alındı. Yetkililer, şüphelilerin beyannameleri olduğunu ancak Sağlık Bakanlığı Genelgesi’nin ardından ellerinde kalan kitleri adedi 18 dolara satmaya çalışırken tespit edilip yakalandıklarını belirtti. 2 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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