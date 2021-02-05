Kısmi hamsi avı yasağı ne zaman son buluyor? Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli o tarihi açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Karadeniz'de bazı bölgelerde uygulanan kısmi hamsi avı yasağının 7 Şubat saat 00.01'den itibaren sona ereceğini bildirdi.

Hamsi avcılığında "3x10" gün olmak üzere uzatma yaptıklarına işaret eden Pakdemirli, "Başlangıçtaki tüm iş birliği için balıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Kısıtlama, 7 Şubat saat 00.01'den itibaren sona erecek. Yalnız ek tedbirlerle avcılığın başlayacağını buradan söylemek isterim. Av için il ve ilçe müdürlerimize beyan verecekler. Bakanlık, av gemisine nezaret etmesi için en az bir görevli, yani en az bir Bakanlık görevlisi teknenin üzerinde olacak. Karadeniz'e kıyısı bulunan tüm il müdürlüklerinde en fazla 2 karaya çıkış noktası belirlenecek. Avlanan hamsiler, bu noktalardan il/ilçe müdürlüğü gözetiminde çıkarılacak." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, gemilerde elek sistemi ve elemek için tambur olmayacağını veya mühürleneceğini dile getirerek, "Balık unu ve yağı fabrikalarına sevke, işletmenin bulunduğu yerdeki il/ilçe müdürlüğü personelinin kontrolü sağlandıktan sonra giriş izni verilecek. Hem kamuoyu hem de balıkçılarımız bilsin ki 9 santimetrenin altında yasal olmayan hamsi avlatılmayacak. Bu konuda çok kararlıyız." dedi.

AV YASAĞININ KALDIRILMASIYLA MARMARA HAMSİSİ TEZGAHLARDAKİ YERİNİ ALDI

Hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul'un doğusunda ve Kocaeli'de kalan alanda yasağın kaldırılmasıyla avlanan Marmara hamsisi, kilogramı 30 ila 40 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Yasağın kalkmasıyla dün gece denize açılarak ağlarını suya bırakan Kocaeli'deki balıkçılar, sabah saatlerinde kilolarca hamsiyle limana döndü.

Uzunlukları 13 santimetreye ulaşan hamsiler, balık tezgahlarında kilogramı 30 ila 40 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

"YASAĞIN KALKMASI TEZGAHLARA HEMEN YANSIDI"

İzmit'teki balıkçılar çarşısı esnafı Kemal Bineklioğlu, AA muhabirine, hamside av yasağının kalkmasının tezgahlara hemen yansıdığını söyledi.

Düne kadar buzhane hamsisi sattıklarını, bugün taze hamsinin gelmeye başladığını anlatan Bineklioğlu, "Hamsi çok güzel. Şu anda Marmara hamsisinin yağ oranı çok yüksek. O yüzden bu dönemde daha fazla tercih edilmesi gerekir." diye konuştu.

Bineklioğlu, insanlarda Karadeniz hamsisinin daha iyi olduğuna ilişkin bir algı olduğuna işaret ederek, "Karadeniz hamsisi şubat ayında yağını bırakır. Marmara hamsisi ise tam tersine bu dönemde yağlanır. O bakımdan şu andaki hamsi lezzetle yenilebilecek kalitede." dedi.

"Hamsiyi şu anda 30 lira ile 35 lira bandında satıyoruz. Biraz daha iri olanları 40 liradan satıyoruz. Diğer balıkların fiyatları da havalar düzeldikçe düşecek." bilgisini veren ​​​​​​​Bineklioğlu, hamside av yasağı uygulamasını çok doğru bulduğunu, her sezon yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.