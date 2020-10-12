Kısmen kuruyan gölete martı akını

Trakya’da kuraklık nedeniyle kısmen kuruyan Kocadere Göleti, martılara ev sahipliği yapıyor. Deniz kenarında görülmeye alışık olunan kuş türlerinden olan martılar, son günlerde kısmen kuruyan Keşan’daki gölette de görülüyor. Etçil olan bu kuşlar, göletteki balık bolluğu sayesinde kolayca besleniyor. Göletin üzerinde uçarak dolaşan ve güzel görüntüler oluşturan martılar, bölgeye gelenler tarafından da fotoğraflanıyor. Gölete, martıların yanı sıra birçok kuş türü de geliyor.





