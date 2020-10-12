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Gündem
Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 12.10.2020 - 14:33 | Son Güncelleme:

Kısmen kuruyan gölete martı akını

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Kısmen kuruyan gölete martı akını
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EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, kısmen kuruyan Kocadere Göleti, martılara yuva oldu. Etçil kuş türü olan martıların, daha rahat beslendiği için kuruyan göleti tercih ettiği biliniyor.

Trakya’da kuraklık nedeniyle kısmen kuruyan Kocadere Göleti, martılara ev sahipliği yapıyor. Deniz kenarında görülmeye alışık olunan kuş türlerinden olan martılar, son günlerde kısmen kuruyan Keşan’daki gölette de görülüyor. Etçil olan bu kuşlar, göletteki balık bolluğu sayesinde kolayca besleniyor. Göletin üzerinde uçarak dolaşan ve güzel görüntüler oluşturan martılar, bölgeye gelenler tarafından da fotoğraflanıyor. Gölete, martıların yanı sıra birçok kuş türü de geliyor.


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