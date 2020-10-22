Kışlalı 21'inci yılında anıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da gazeteci-yazar Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’yı suikast sonucu ölümünün 21. yılında andı. Kılıçdaroğlu, Twitter’daki paylaşımında şunları kaydetti, “Atatürk devrimleri ve Cumhuriyet değerleri doğrultusunda mücadele eden ve bu uğurda haince katledilen değerli bilim insanı ve Cumhuriyet aydını Ahmet Taner Kışlalı’yı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyorum.”

Ahmet Taner Kışlalı ile kızı Dolunay Kışlalı