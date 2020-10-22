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Haber Giriş: 22.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kışlalı 21'inci yılında anıldı

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Kışlalı 21'inci yılında anıldı
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Evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 21 Ekim 1999’da yaşamını yitiren gazeteci-yazar Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, ailesi ve sevenleri tarafından dün törenle anıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da gazeteci-yazar Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’yı suikast sonucu ölümünün 21. yılında andı. Kılıçdaroğlu, Twitter’daki paylaşımında şunları kaydetti, “Atatürk devrimleri ve Cumhuriyet değerleri doğrultusunda mücadele eden ve bu uğurda haince katledilen değerli bilim insanı ve Cumhuriyet aydını Ahmet Taner Kışlalı’yı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyorum.”

Kışlalı 21inci yılında anıldı
Ahmet Taner Kışlalı ile kızı Dolunay Kışlalı

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