Kışlalarda terhis sevinci: 66 bin genç aileleriyle kucaklaşacak

Terhis tarihleri gelen askerler 18 Mayıs’tan bu yana görev yaptıkları birliklerde gözetim altında tutuluyordu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terhislerin 31 Mayıs’ta başlayacağı müjdesini geçtiğimiz günlerde, “Alınan tedbirlerin yeterli olduğu, artık terhis ve celplerin başlayabileceği noktasına geldik. 31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halindeyiz. Şu ana kadar gözetim altında bulunan, terhis olacak gençlerimiz arasında herhangi bir vakaya rastlanmadı” diyerek vermişti.

BAKAYA DURUMA DÜŞMEYİN

Terhislerin tamamlanmasından sonra yaklaşık 53 bin yükümlünün celp işlemleri başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı’nın duyurusuna göre, 5 Haziran’dan itibaren silah altına alınacak olan yükümlüler sevk belgelerini 1-5 Haziran tarihleri arasında alacaklar. Bu nedenle sevk tarihinden dört gün önce e-Devlet üzerinden COVID-19 anketini doldurmak zorunda olan yükümlüler anket sonrası yönlendirilecekleri sağlık kuruluşlarında COVID-19 testlerini yaptıracaklar. Test sonucu pozitif çıkan veya “temaslı listesi”nde yer alanların askere sevkleri tedavi süresince ertelenecek. Test sonucunda COVID-19 şüphesi veya tanısı bulunmayanlar ise sevk belgelerini e-Devlet’ten alabilecekler. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacak.

ASKER UĞURLAMA YASAK

Bakanlık koronavirüse karşı alınan önlemler doğrultusunda tüm ülke genelinde asker uğurlama veya eğlencelerinin kesinlikle yasak olduğunu, yasağa uymayanların cezai işleme tabi tutulacağını vurguladı. Hem terhis, hem de birliklere teslim sırasında ailelerin kışlalara girişine veya kışla kapılarında topluca beklemesine izin verilmeyecek.

BEDELLİLER 20 HAZİRAN’DA

Bedelli başvurusu yapanların sevk tarihi ise 20 Haziran’da başlayacak. Sevk belgesi 16-20 Haziran tarihleri arasında e-Devlet’ten duyurulacak. 11 Nisan 2020 celbinde sevki ertelenen bedelli askerlerin sevkleri ise 29 Haziran’da yapılacak. 20 Haziran ve daha sonraki dönemlerde silah altına alınacak bedelli askerlerin işlemleri daha önce planlanan tarih ve birliklerinde devam edecek. Yurtdışından bedelli askerlik için gelecek olanların ise sevk belgelerinin alınacağı tarihten en az 14 gün önce yurda giriş yaparak gözetim sürecine uymalarının şart olduğu bildirildi.