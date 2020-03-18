Kışlalara ziyaretçi yasağı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’la önceki akşam bir araya gelerek Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki koronavirüs önlemlerini ele aldı. Akar, toplantıda alınan kararları şöyle açıkladı:

“Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri 13 Nisan 2020’ye kadar tatil edilmiştir. Tören, konferans, kısa süreli toplantı, kurs, fuar, seminer gibi faaliyetler de iptal edilmiştir. Bu dönemde birlik, karargâh ve kurumlara ziyaretçi alınmayacaktır. Orduevleri ve misafirhanelere; görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmeyecek, günübirlik girişlere izin verilmeyecektir. Milli ve uluslararası tatbikatlar ertelenmiştir. Yurtdışı geçici görevler de ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Yurtdışında olan personel yurda dönüşlerinde sağlık kontrolüne tabi tutulacak ve belirli bir süre diğer personel ile temasları önlenecektir.

CELP İŞLEMLERİNE DEVAM

Yükümlü erbaş ve erlerimizin celp işlemlerine mevcut planlar çerçevesinde devam edilecektir.

Yasadışı geçişlerle mücadeledeki faaliyetimizi personelimizi virüse karşı koruyacak şekilde, koruyucu elbise ve maske takviyesi dahil yeniden düzenledik.”

BEDELLİLERE ERTELEME

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da bedelli askerlik yapacakların celp ve sevklerinin ertelendiği duyuruldu. Açıklamada, “2020’de bedelli askerlik yapacakların celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir” denildi.