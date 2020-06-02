Kışlalara giriş öncesi COVID-19 testi başladı

COVID-19 testi yaptıran gençler, sonuç tarihini ve bireysel izolasyonun nasıl yapılacağını öğrenecek. Sonucun negatif çıkması durumunda e-Devlet’e girilerek ASAL sevk başvurusu bağlantısına tıklanıp belge alınarak birliğe katılınacak. Sonucu pozitif çıkanlar ise kontrol ve tedavi için il sağlık müdürlüğüne sevk edilip askere alınmayacak. Anket ve test yaptırmayan bakayaya düşecek.

Er ve erbaşlar, bedelli askerlik ile yedek subay ve astsubay adaylarının sevk yerleri ve celp tarihleri de e-Devlet üzerinden paylaşıldı. Â Birinci grup er ve erbaşlar sevk belgesini 5 Haziran’a kadar alabilecek. Â Er ve erbaşların ikinci grubu, ertelenen nisan grubu bedelli askerler ile yedek subay ve astsubay adaylarının sevk tarihi 29 Haziran. Â Haziran grubu bedelli askerler için ise sevk tarihi 20 Haziran olacak.