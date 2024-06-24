Kışlada TikTok yasak

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayına giden yeni düzenlemeler, imzalanıp Resmi Gazete’de yayımlandığında uygulanmaya başlanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, emekliler ve askeri öğrenciler açısından önemli değişiklikler getiren düzenlemenin öne çıkan başlıkları özetle şöyle:

İLETİŞİM YASAĞI

* TSK personeli, kendisinin veya silah arkadaşlarının kimliğini açıklayamayacak. Bunun yanı sıra askerler görev veya faaliyetleri kapsamında askeri bilgi, belge, konum bilgisi veya bunlardan herhangi birini içeren resim, yazı, fotoğraf, ses kaydı, video gibi görsel ve işitsel verileri paylaşamayacak.

* Yasak olan mecralar arasında, “radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları” açıkça yazıldı. Ayrıca “her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları” ifadesiyle tüm yayın alanları yasak kapsamına alındı. Bu suçu işleyen personele “hizmet yerini terk etmeme” cezası verilecek.

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ERKEN EMEKLİYE MAAŞ

* Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen ancak yaş şartını sağlayamadığı için emekli aylığı bağlanamayan askeri personele emekli maaşı bağlandı.

SÖZLEŞMELİYE UZMAN ÇAVUŞLUK

* Sözleşmeli erbaş ve erler, bağlı oldukları kuvvet komutanlıklarında uzman çavuşluğa geçebilecek. Bunun için, en az lise mezunu olmak veya komando nitelikliler için en az ilköğretim mezunu olmak, başvuru tarihinde ikinci hizmet yılını tamamlamış olmak, yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak gibi şartlar aranacak.

* Uzman çavuşlar, kullanmadıkları yıllık izinlerini subay ve astsubaylarda olduğu gibi 60 günü geçmemek üzere takip eden yılda kullanabilecekler. Ayrıca astsubaylığa geçiş işlemlerine katılamayan uzman çavuşlara ilave sınav hakkı verildi. Sözleşmeli erbaş ve erler, servis araçlarından yararlanabilecek. Uyarma, kınama, disiplin cezaları ilişik kesme işlemine neden olursa bunlara karşı yargıya başvuru yolu açıldı.

PİLOTLARA UÇUŞ ÜCRETİ

* Pilotlardan yükümlülük süresini tamamlayarak TSK’dan ayrılanlara, yıllık görev süresi sonu beklenmeden icra ettikleri uçuş karşılığı toptan ödeme ve ilave tazminat verilecek. Pilotlardan muvazzaf subay olarak göreve devam etmek isteyenler, emsalleriyle benzer uçuş tazminatı alacaklar.

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* Döner sermaye işlerinde ek görev alan personele ödenecek ücretler de artırıldı. Ayrıca Amfibi Deniz Piyade Komutanlıklarında görevli sözleşmeli erbaş ve erlerin ücretinde, iş güçlüğü ve risk açısından yüzde 5 artış yapıldı.

* Şehitlerin anne ve babaları da Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ne üye olabilecek.

MSÜ’YE DİL OKULU

* Askeri öğrenciler, öğrenim gördükleri bölümleri/programları veya okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştiremeyecekler veya yatay geçiş yapamayacaklar.

* Milli Savunma Üniversitesi’nde Yabancı Diller Yüksekokulu açıldı. Bu okulda, askeri öğrencilerin yanı sıra mevcut personel ve misafir öğrencilere de eğitim verilecek.

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KOMUTANLARIN SORUŞTURULMASI

* Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile general ve amirallerin işlediği iddia edilen askeri suçlarda soruşturma izni vermeye yetkili mercilerin belirlenmesinde son rütbeleri ve görevleri esas alınacak.

* Erbaş ve erlerin üst ve eşyalarında gecikmesinde sakınca bulunan hallerde arama yapılabilecek.

YEDEK ASTSUBAY DÖNEMİ

* Orduda, “yedek astsubaylık” statüsü getirildi. Astsubay adaylarına temel eğitim süresince, en küçük astsubay rütbesi kabul edilen “astsubay astçavuşluk” üzerinden ödeme yapılacak. Sözleşmeli er-erbaşlar ile uzman erbaşların sözleşmesi başarısızlık nedeniyle feshedilecek.