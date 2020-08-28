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Murat YAYIN/ MALKARA (Tekirdağ),(DHA)
Haber Giriş: 28.08.2020 - 18:00 | Son Güncelleme:

Kışla içerisinde makilik alanda çıkan yangın

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Kışla içerisinde makilik alanda çıkan yangın
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TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesindeki General Kemalettin Eken Kışlası içerisindeki makilik alanda çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Malkara girişinde bulunan 95'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı General Kemalettin Eken Kışlası'nda meydana geldi. Kışladaki makilik alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye askeri itfaiye araçlarının yanı sıra, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Malkara itfaiye ekipleri, su tankerleri ve iş makineleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında, yaklaşık 20 dönüm makilik alan zarar gördü.

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