MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Kıskıvrak yakalanmıştı... Müthiş operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
GeriGündem Son dakika haberler: Kıskıvrak yakalanmıştı... Müthiş operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 09:59 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Kıskıvrak yakalanmıştı... Müthiş operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: Kıskıvrak yakalanmıştı... Müthiş operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Abone Olgoogle-news

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te meydana gelen saldırının sorumlularından Ercan Bayat'ın yakalanmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri hudut birliklerinin kararlı çalışmasının rol oynadığı öğrenildi. Hudut hattında saatlerce pusu atarak gizlenen, bölgeyi mini İHA'larla sürekli izleyen Hudut Kartalları, yurda kaçak yollarla girmeye çalışan teröristi kıskıvrak yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'terörden arananlar listesi'nde 'mavi kategori'de yer alan Ercan Bayat'ın yakalanması için Mehmetçik, sabırla hareket etti. Emniyet güçlerinden hudut ihlali yapılacağına dair duyum alınması üzerine 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri, Yayladağı bölgesindeki önlemlerini artırdı.

Bölgede devriyelerin yanı sıra belirli noktalara pusu atarak gizlenen askerler, söz konusu bölgeyi mini İHA'larla da anbean takip etti. Denizgören Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında, yanında 2 çocuk ile bir kişinin yasa dışı yollarla yurda girmeye çalıştığının tespit edilmesi üzerine Mehmetçik, hemen harekete geçerek, Bayat'ı kıskıvrak yakaladı.

Son dakika haberler: Kıskıvrak yakalanmıştı... Müthiş operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te, 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlusu olan Ercan Bayat, Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, yanındaki çocuklar ise gerekli işlemlerin yapılması için İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Son dakika haberler: Bakan Soylu açıkladı: Reyhanlıdaki terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat yakalandı
Son dakika haberler: Bakan Soylu açıkladı: Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından 'Ercan Bayat' yakalandı
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle