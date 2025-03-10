×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kıskıvrak yakalandı! Deniz Baykal ve bazı siyasetçilerin müstehcen görüntülerini sosyal medyadan yaymış

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#Deniz Baykal#Sosyal Medya
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 08:25

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "CHP eski Genel Başkanı Merhum Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere yönelik müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması suçundan aranan, emniyet amiri iken 2016 yılında ihraç edilen FETÖ üyesi Ü.Y., düzenlenen operasyonla evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması, ses ve görüntülerinin kayda alınması, telefonlarının usulsüz dinlenmesi soruşturmalarında adı geçen, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçundan aranan, FETÖ'nün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı ve FETÖ’ye üye olmak suçlarından 3 ayrı aranma kaydı olduğu tespit edilen, 2008-2014 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve emniyet amiri iken 2016 yılında ihraç edilen; Ü.Y. isimli şüphelinin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleriyle koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonla evinde saklandığı gizli bölmede yakalandığını kaydetti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınAbdulkadir Selvi yazdı: Suriye’deki olaylar Rakka’daki gizli toplantıda organize edildiAbdulkadir Selvi yazdı: Suriye’deki olaylar Rakka’daki gizli toplantıda organize edildiHaberi görüntüle

Bakan Yerlikaya, "Ankara Valimizi, operasyonu koordine eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. FETÖ'cüleri tek tek yakalayacağız" ifadesini kullandı.

Gözden KaçmasınAhmet Hakan yazdı: Anti-Erdoğan kampanyayla nereye kadarAhmet Hakan yazdı: Anti-Erdoğan kampanyayla nereye kadarHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Deniz Baykal#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!