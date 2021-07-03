Kıskanıp dövdü: Eşini rezidansta öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı

İzel Erdeve’den de 4 yaşında kızı olan Okan Erdeve, 30 Haziran’da, kahvaltı sırasında cep telefonuyla ilgilenen eşi ile kıskançlık yüzünden tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Okan Erdeve, iddiaya göre eşini dövmeye başladı. Bunun üzerine İzel Erdeve, pencereyi açıp “Beni kurtarın” diye bağırdı.

‘NEFES ALAMIYORUM’

Kendisini darp eden eşine, “Üzerime gelme. Sabahtan beri beni dövüyorsun. Öldüreceksin beni” diyen İzel Erdeve, mutfak tezgâhından aldığı bıçağı Okan Erdeve’nin göğsüne sapladı. Kanlar içinde yere yığılan eşini görünce mutfaktaki bezle yarasına tampon yapan İzel Erdeve’nin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Bu sırada İzel Erdeve, nefes alamadığını söyleyen eşini, asansörün önüne taşıdı. Okan Erdeve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, İzel Erdeve de gözaltına alındı.

Emniyet’e götürülen İzel Erdeve’nin polise verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. Eşini bıçakladıktan sonra kurtarmak için yarasına tampon yapıp, ambulans çağırdığını anlatan Erdeve’nin, “Cep telefonuyla sosyal medya hesaplarımda çok fazla vakit geçirdiğim için sürekli tartışıyorduk. Başkalarıyla konuştuğumu düşünerek kıskanıp, beni dövüyordu. Çok pişmanım. Onu seviyordum. Böyle olmasını istemedim” dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen İzel Erdeve, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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