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Abdulkadir AYDINIŞIK/DHA
Haber Giriş: 25.12.2020 - 12:28 | Son Güncelleme:

'Kıskançlık' yüzünden dehşet saçtı!

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'Kıskançlık' yüzünden dehşet saçtı!
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde Recep Kırtay (40), gece evde tartıştığı eşi Çiğdem Kırtay’ı (37) pompalı tüfekle vurarak, öldürdü. Gözaltına alınan Kırtay, kıskançlık nedeniyle eşini öldürdüğünü söyledi. 

Olay, saat 02.30 sıralarında, ilçeye bağlı İbrahimce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Recep ve eşi Çiğdem Kırtay arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Recep Kırtay, evdeki pompalı tüfeği alarak, eşine ateş etti. Silah sesi duyan komşular ile çiftin yakınları, eve geldiklerinde Çiğdem Kırtay'ı yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Çiğdem Kırtay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise Recep Kırtay’ı gözaltına aldı.

Çiğdem Kırtay’ın cansız bedeni, Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf eden Recep Kırtay, bugün adliyeye sevk edilecek.

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