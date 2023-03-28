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Kıskançlık tartışmasında eşini bıçaklayarak öldürdü

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#Denizli#Cinayet#Kıskançlık Kavgası
Kıskançlık tartışmasında eşini bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 16:02

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı eşi Barış Selahattin Ener'i (55) sırtından bıçaklayarak öldüren Emel Ener'in (35), cinayeti 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışmada işlediği iddia edildi.

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Olay, 27 Mart günü saat 02.00 sıralarında 15 Mayıs Mahallesi 720 Sokak'taki apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Barış Selahattin Ener ile kendisiyle aynı kafeteryada çalışan eşi Emel Ener arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Emel Ener, mutfaktan aldığı bıçak ile eşini sırtından bıçakladı. Barış Selahattin Ener hayatını kaybederken, Emel Ener gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk ifadesinde, eşinin kendisine saldırdığı için bıçakladığını söyleyen Emel Ener, tutuklandı.

Kıskançlık tartışmasında eşini bıçaklayarak öldürdü

Emel Ener'in daha önce İstanbul'da bir hava yolu şirketinde kabin amiri olarak çalıştığı, Barış Selahattin Ener ile tanışıp evlendikleri, 6 ay önce de Denizli'ye yerleştikleri ve boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

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Kıskançlık tartışmasında eşini bıçaklayarak öldürdü

'KISKANÇLIK' İDDİASI

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, aile yakınlarının ifadelerine başvurdu. Bu ifadelerden yola çıkan polis, Barış Selahattin Ener'in eski eşi ile sürekli görüştüğünü, Emel Ener'in de bu durumdan rahatsız olduğunu belirledi. Olay gecesi de alkol alan çiftin, kıskançlık nedeniyle tartıştıkları ve cinayetin bu nedenle işlendiği iddia edildi.

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#Denizli#Cinayet#Kıskançlık Kavgası

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