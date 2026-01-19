×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kıskançlık krizine girip ağladı; polisin silahını almaya çalışınca tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Beylikdüzü#Darp
Kıskançlık krizine girip ağladı; polisin silahını almaya çalışınca tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2026 13:45

Beylikdüzü’nde uyuşturucunun etkisinde olduğu öne sürülen H.A. (24), kıskançlık nedeniyle dini nikahla birlikte yaşadığı Z.T. (23) ile tartıştıktan sonra kaldırımda oturarak dakikalarca ağladı. Olay yerine gelen polis memurunun belindeki silahı almaya çalışan H.A., etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. H.A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberin Devamı

Olay, 16 Ocak Cuma günü saat 22.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi Yunuslu Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucunun etkisinde olduğu öne sürülen H.A., dini nikahla birlikte yaşadığı Z.T. ile kıskançlık nedeniyle tartıştı.

Kıskançlık krizine girip ağladı; polisin silahını almaya çalışınca tutuklandı

Tartışmanın ardından kaldırımda oturarak dakikalarca ağlayan H.A.’ya, yoldan geçen bir motokurye müdahale etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis memuruyla konuşmaya çalışan H.A., bu sırada polisin belindeki silahı almaya çalışınca arbede yaşandı. Yakınlarına da saldırdığı öne sürülen H.A., polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Kıskançlık krizine girip ağladı; polisin silahını almaya çalışınca tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kıskançlık krizine girip ağladı; polisin silahını almaya çalışınca tutuklandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Beylikdüzü#Darp

BAKMADAN GEÇME!