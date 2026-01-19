Kıskançlık krizine girip ağladı; polisin silahını almaya çalışınca tutuklandı

Haberin Devamı

Olay, 16 Ocak Cuma günü saat 22.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi Yunuslu Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucunun etkisinde olduğu öne sürülen H.A., dini nikahla birlikte yaşadığı Z.T. ile kıskançlık nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın ardından kaldırımda oturarak dakikalarca ağlayan H.A.’ya, yoldan geçen bir motokurye müdahale etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis memuruyla konuşmaya çalışan H.A., bu sırada polisin belindeki silahı almaya çalışınca arbede yaşandı. Yakınlarına da saldırdığı öne sürülen H.A., polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.