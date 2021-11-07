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Kıskançlık krizine girdi! Komşusunu vurdu

#Cinayet#Kıskançlık#Komşu
Kıskançlık krizine girdi Komşusunu vurdu

Market işleten Cafer Sönmez, birlikte gördüğü eşi G.S. ile işyeri komşusu Burak Işık’ı pompalı tüfekle vurdu. Işık yaşamını yitirirken G.S. ise hastanede tedaviye alındı.

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İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi’nde market işleten Cafer Sönmez (48), önceki gün saat 23.00 sıralarında, işyerini kapatıp evine döndü. İddiaya göre, iki çocuğunun annesi G.S.’yi (42) bahçede, marketinin yanında otel işleten Burak Işık (41) ile görüp kıskançlık krizine girdi. Pompalı tüfeğini alan Cafer Sönmez, eşine ve Burak Işık’a peş peşe ateş etti. G.S. ve Işık, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Işık, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan G.S.’nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis olayın ardından Cafer Sönmez’i gözaltına aldı. 

Işık’ın, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul’a gönderildi. Çeşme’de otel işleten Burak Işık’ın aynı zamanda kokoreç tezgâhı bulunduğu da öğrenildi.

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TABELA YERLEŞTİRMİŞTİ

Cafer Sönmez, 4 yıl önce, adres soranlardan bıkıp işlettiği marketin önüne yön tabelaları yerleştirmiş ve bulduğu bu çözüm sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılmıştı.

Cafer Sönmez’in polisteki işlemleri sürüyor.

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#Cinayet#Kıskançlık#Komşu

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