Kıskançlık krizine girdi: Eşini yaraladı, yanındaki kişiyi öldürdü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakanlık harekete geçti... Asgari ücretle ilgili flaş adımBakanlık harekete geçti... Asgari ücretle ilgili flaş adım!#TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu
G.Saray maçında kural hatası mı yapıldı Kendisi bile şaşırdı... UEFA raporu...G.Saray maçında kural hatası mı yapıldı? Kendisi bile şaşırdı... UEFA raporu...#Galatasaray
Yüzde 86sı aşı olan ülkede pandemi bitti, endemi başladıYüzde 86'sı aşı olan ülkede pandemi bitti, endemi başladı#Covid-19
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yıllık 3 milyar TL’lik katkı sağlayacakCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yıllık 3 milyar TL’lik katkı sağlayacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Sahnede acı ölüm Bir anda yere yığıldı... Belediye Başkanı talimat verdi, gece iptal edildiSahnede acı ölüm! Bir anda yere yığıldı... Belediye Başkanı talimat verdi, gece iptal edildi#Ramazan Günay
Neymarı yasa boğan ölüm İnanmayı reddediyorum, reddediyorumNeymar'ı yasa boğan ölüm! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'#Neymar
Küfür skandalı sonrası ilk açıklama İYİ Partili Türkkan özür dilediKüfür skandalı sonrası ilk açıklama! İYİ Partili Türkkan özür diledi#Ömer Çelik
ABDde konserde facia Olay yerinden ilk kareler...ABD'de konserde facia! Olay yerinden ilk kareler...#Travis Scott
Baklavacıda mide bulandıran görüntü İnceleme başlatıldıBaklavacıda mide bulandıran görüntü! İnceleme başlatıldı#Adıyaman
Heyecanlandıran paylaşım Bugün ateşlendi, tam not aldıHeyecanlandıran paylaşım! Bugün ateşlendi, tam not aldı#Savunma Sanayii
Dünyayı ayağa kaldıran gizli mektup Pandeminin arkasında da onlar çıktı...Dünyayı ayağa kaldıran gizli mektup! Pandeminin arkasında da onlar çıktı...#Koronavirüs
Başbakan duyurdu, Avrupa diken üstünde Kardeş ülke savaşın eşiğinde...Başbakan duyurdu, Avrupa diken üstünde! Kardeş ülke savaşın eşiğinde...#Albin Kurti
Çocuk öyle benziyordu ki yasak aşkı daha fazla saklayamadıÇocuk öyle benziyordu ki yasak aşkı daha fazla saklayamadı #Hollywood
Demet Şenerin aşk tatiliDemet Şener'in aşk tatili#Demet Şener
Babasının fotokopisi gibi ama bir aileye bir efsane yeter'Babasının fotokopisi gibi ama bir aileye bir efsane yeter!'#Şebnem Özinal
HABERLERGündem Haberleri

Kıskançlık krizine girdi: Eşini yaraladı, yanındaki kişiyi öldürdü

#Kıskançlık#Cinayet#Cafer Sönmez
Kıskançlık krizine girdi: Eşini yaraladı, yanındaki kişiyi öldürdü

İzmir'in Çeşme ilçesinde market işleten Cafer Sönmez (48), kıskançlık krizine girip, evinin bahçesinde birlikte gördüğü eşi G.S. (42) ile otel işletmecisi Burak Işık'ı (41) pompalı tüfekle vurdu. Burak Işık yaşamını yitirirken G.S. ise hastanede tedaviye alındı.

Haberin Devamı

Alaçatı Mahallesi'nde market işleten Cafer Sönmez, dün saat 23.00 sıralarında, iş yerini kapatıp, evine döndü. İddiaya göre, iki çocuğunun annesi G.S.'yi bahçede, marketinin yanında otel işleten Burak Işık ile görüp, kıskançlık krizine girdi. Pompalı tüfeğini alan Cafer Sönmez, eşine ve Burak Işık'a peş peşe ateş etti. G.S. ve Burak Işık, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Burak Işık, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan G.S.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis olayın ardından Cafer Sönmez'i gözaltına aldı. 

Kıskançlık krizine girdi: Eşini yaraladı, yanındaki kişiyi öldürdü



İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Burak Işık'ın, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Çeşme'de otel işleten Burak Işık'ın aynı zamanda kokoreç tezgahı bulunduğu da öğrenildi.

ÇOK ADRES SORUNCA DÜKKANININ ÖNÜNE YÖN TABELASI YERLEŞTİRMİŞTİ

Cafer Sönmez, 4 yıl önce, adres soranlardan bıkıp, işlettiği marketin önüne yön tabelaları yerleştirmiş ve bulduğu bu çözüm sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılmıştı.

Cafer Sönmezi'in polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kıskançlık#Cinayet#Cafer Sönmez

BAKMADAN GEÇME!

Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy
Balkanlarda savaş sesleri Gerilim adım adım tırmanıyor...

Balkanlarda savaş sesleri! Gerilim adım adım tırmanıyor...

#Albin Kurti
Onları ben topladım... Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı

'Onları ben topladım...' Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı!

#Zehirli Mantar