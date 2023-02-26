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Kıskançlık krizi geçiren kadın, eşini bıçaklayarak öldürdü

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#İstanbul#Esenyurt#Cinayet
Kıskançlık krizi geçiren kadın, eşini bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 17:26

Esenyurt'ta 3 çocuk annesi kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü. Polis Necibe Yolcu'yu gözaltına aldı. Soruşturmaya devam ediliyor.

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Olay, Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi'nde bir rezidansta sabah saatlerinde meydana geldi. 3 çocukları olan Necibe Yolcu (38) ile Yılmaz Yolcu (42) çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmada Necibe Yolcu, eşi Yılmaz Yolcu'yu bıçakladı. Gürültü ve bağırma seslerini duyan komşuların bildirmesiyle 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler ağır yaralı haldeki Yolcu'yu Esenyurt'taki özel bir hastaneye kaldırdı.

Kıskançlık krizi geçiren kadın, eşini bıçaklayarak öldürdü

Ancak, Yılmaz Yolcu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis Necibe Yolcu'yu gözaltına aldı. Soruşturmaya devam ediliyor.

 

 

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#İstanbul#Esenyurt#Cinayet

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