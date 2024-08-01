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Kıskançlık krizi geçirdi, eski eşini katledip intihar girişiminde bulundu

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#Kadın Cinayeti#Cinayet#Siirt
Kıskançlık krizi geçirdi, eski eşini katledip intihar girişiminde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 15:36

Siirt'te kıskançlık krizi geçiren adam, 5 çocuk annesi eski eşini bıçakla öldürdükten sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.

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Edinilen bilgilere göre, dün gece saat 23.00 sıralarında Ülkü Mahallesi'nde ikamet eden 5 çocuk annesi S.K., evine gelen eski eşi İ.K ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmada kıskançlık krizi geçiren İ.K., eski eşi S.K'yı bıçakladıktan sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. S.K., hayatını kaybederken, İ.K., ağır yaralı olarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Kadın Cinayeti#Cinayet#Siirt

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