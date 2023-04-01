Kıskançlık cinayeti

Haberin Devamı

Uşak’ta, iddiaya göre Zülfiye Kanat (27) ile müzikhol işletmecisi Adem Alagöz (41) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Dün saat 04.00 sıralarında İslice Mahallesi Adaş Sokak’taki bir apartmanın 3’üncü katında meydana gelen tartışma kısa sürede büyüdü. Zülfiye Kanat, mutfaktan aldığı bıçakla Adem Alagöz’ü yaraladı. Alagöz kanlar içinde yere yığıldı.

Bunun üzerine Zülfiye Kanat, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Alagöz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisteki ifadesinde Alagöz ile kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını belirten Kanat, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.