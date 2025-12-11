Kıskançlık ateşine 4.5 yıl istendi

Haberin Devamı

Görüşmenin ardından Yılmaz’ın yanına gelen şüpheli Sibel Arya Geriş, elindeki yanıcı maddeyi genç kadının üstüne dökerek çakmakla ateşe verdi.

ÜÇÜNCÜ DERECE YANIK

Saldırının ardından şüpheli Sibel Arya Geriş, olay yerinden kaçarken, alevler içinde kalan Gözde Yılmaz’a arkadaşları ve çevredeki kişiler müdahale etti. Vücüdunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu belirlenen Yılmaz, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Yakalanan şüpheli Sibel Arya Geriş, 1 Kasım’da tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tutuklanan sanık Geriş’in saat 01.00’de mekâna geldiği ve oturduğu, ardından arkadaşlarıyla oturan müşteki Gözde Yılmaz’ın yanına gittiği yüzü, boynu ve gövdesinin bir kısmına yanıcı madde döktüğü, müştekinin ise kurtulmak için olanak bulamadığı kaydedildi. Sanık Sibel Arya Geriş’in eylemi, müştekinin sevgilisinden uzak durması niyetiyle işlediği belirtildi. Tutuklu sanık Geriş hakkında ‘silahla kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 3 aydan, 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Sanığın, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianame kapsamında ilerleyen günlerde hâkim karşına çıkması bekleniyor.