×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kıskançlık ateşine 4.5 yıl istendi

Güncelleme Tarihi:

#Kadıköy#Sibel Arya Geriş#Gözde Yılmaz
Kıskançlık ateşine 4.5 yıl istendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 07:00

KADIKÖY’de 1 Kasım günü Caferağa Mahallesi’ndeki bir eğlence mekânının önünde oturan Gözde Yılmaz (33), cep telefonuyla görüşme yaptı.

Haberin Devamı

Görüşmenin ardından Yılmaz’ın yanına gelen şüpheli Sibel Arya Geriş, elindeki yanıcı maddeyi genç kadının üstüne dökerek çakmakla ateşe verdi.

ÜÇÜNCÜ DERECE YANIK

Saldırının ardından şüpheli Sibel Arya Geriş, olay yerinden kaçarken, alevler içinde kalan Gözde Yılmaz’a arkadaşları ve çevredeki kişiler müdahale etti. Vücüdunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu belirlenen Yılmaz, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Yakalanan şüpheli Sibel Arya Geriş, 1 Kasım’da tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tutuklanan sanık Geriş’in saat 01.00’de mekâna geldiği ve oturduğu, ardından arkadaşlarıyla oturan müşteki Gözde Yılmaz’ın yanına gittiği yüzü, boynu ve gövdesinin bir kısmına yanıcı madde döktüğü, müştekinin ise kurtulmak için olanak bulamadığı kaydedildi. Sanık Sibel Arya Geriş’in eylemi, müştekinin sevgilisinden uzak durması niyetiyle işlediği belirtildi. Tutuklu sanık Geriş hakkında ‘silahla kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 3 aydan, 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Sanığın, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianame kapsamında ilerleyen günlerde hâkim karşına çıkması bekleniyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadıköy#Sibel Arya Geriş#Gözde Yılmaz

BAKMADAN GEÇME!