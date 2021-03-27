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Emrah KIZIL - Serdar SUNAR - Müslim SARIYAR / DHA
Haber Giriş: 27.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kıskançlığa özel harekât

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Kıskançlığa özel harekât

DİYARBAKIR Yenişehir’de dün sabah saatlerinde, Fırat G., bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Ceren A.’nın evine geldi. Evde, Ceren A.’nın sevgilisi Cihan'ı gören Fırat G., üzerindeki tabancayı çıkarıp ateş etmeye başladı. Bu sırada evde bulunan Ceren A.’nın arkadaşları Mesut B.D. ve İlhan Ö. de Fırat G.’ye silahla karşılık verince çatışma çıktı.

Ceren A., çatışma olduğu sırada kendini balkona kilitleyip polisten yardım istedi. Evde, alıkonulma olayının olduğu belirlenmesi üzerine polis özel harekât ekipleri operasyon başlattı. Ekipler, Ceren A.’yı balkondan alarak güvenli şekilde dışarı götürürken, çeşitli yerlerinden yaralanan Fırat G., İlhan Ö. ve Cihan Ö. ile olayda yara almayan Mesut B.D.’yi evden çıkardı. Yaralı Fırat G., İlhan Ö. ve Cihan Ö. hastaneye götürülürken, Ceren A. ile Mesut B.D. polis merkezine götürüldü. 

Kıskançlığa özel harekât

‘AYRILMAMIZI KABULLENEMEDİ’

Ceren A., polise verdiği ifadede, “Şu an Cihan adlı kişiyle beraberim. Fırat bunu kabullenemiyor ve sürekli olarak beni rahatsız ediyordu. Ayrılmamıza rağmen kıskançlığı devam ediyordu. Kapıyı açtığımda Fırat tabancayı ateşlemeye başladı. Bir anda silahlı çatışma çıktı” dedi.

Kıskançlığa özel harekât

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