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‘Kıskaç-39’da 103 gözaltı

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#Ali Yerlikaya#FETÖ#Bylock
‘Kıskaç-39’da 103 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 39 ilde FETÖ’ye yönelik son 1 haftadır devam eden ‘Kıskaç-39’ operasyonlarında 103 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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FETÖ FİRARİLERİ

Yakalananlar arasında FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan şüphelilerin de yer aldığını aktaran Yerlikaya, “Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün ‘askeri mahrem yapılanması’ ve ‘öğrenci yapılanması’ içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgüt evlerinde kamu sınavlarına hazırlanmak, örgütün ‘Gaybubet evi’ olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barınmak, örgütün kripto haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu” ifadelerini kullandı.

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#Ali Yerlikaya#FETÖ#Bylock

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