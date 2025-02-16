‘Kıskaç-39’da 103 gözaltı

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FETÖ FİRARİLERİ

Yakalananlar arasında FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan şüphelilerin de yer aldığını aktaran Yerlikaya, “Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün ‘askeri mahrem yapılanması’ ve ‘öğrenci yapılanması’ içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgüt evlerinde kamu sınavlarına hazırlanmak, örgütün ‘Gaybubet evi’ olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barınmak, örgütün kripto haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu” ifadelerini kullandı.