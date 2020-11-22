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Abdulselam UĞUR/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 22.11.2020 - 10:13 | Son Güncelleme:

Kısıtlamayı ihlal ettiler, böyle kaçtılar

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Kısıtlamayı ihlal ettiler, böyle kaçtılar
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Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gençlerin polis ekiplerinden kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri cadde ve meydanlarda kontrol noktaları kurdu. Kentin dört bir yanında denetim yapan ekipler, merkez Yıldırım ilçesi, Ulus Mahallesi’nde bir grup gencin dışarı çıktığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, gençleri yakalamaya çalıştı. Ancak polis aracını gören gençler ara sokaklara kaçarak gözden kayboldu.

O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

 

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