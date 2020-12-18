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Halil İbrahim KARABIYIK-Fırat AKAY /İZMİR,(DHA) -
Haber Giriş: 18.12.2020 - 07:57 | Son Güncelleme:

Kısıtlamayı ihlal etti, otomobille ters yönde ilerledi!

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Kısıtlamayı ihlal etti, otomobille ters yönde ilerledi!
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde otomobili ile ters yönde ilerleyen şüpheli, polisin uyarılarını dikkate almayınca yaşanan kovalamaca ile yakalandı. Suriye uyruklu olduğu şüpheli hakkında yapılan incelemede hırsızlıktan çok sayıda sabıkası olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bölgede devriye gezen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, caddede ters yönde ilerleyen 35 UH 835 plakalı otomobili gördü.

Polis ekipleri 'dur' ihtarı yaptı ancak sürücünün durmaması üzerine kovalamaca başladı. Ekipler, yol üzerinde manevra yaparak sürücünün önünü kesti. Kıskıvrak yakalanan şüphelinin, yapılan incelemesinde hırsızlıktan çok sayıda kaydı olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

Suriye uyruklu Y.E., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Y.E.'ye para cezası kesileceği bildirildi.

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