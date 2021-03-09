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Gündem
Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)-
Haber Giriş: 09.03.2021 - 09:03 | Son Güncelleme:

Kısıtlamayı ihlal etti, mahalle bekçisine saldırdı! Kafa atıp tekmeler savurdu...

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Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden H.Y.D., mahalle bekçisine kafa atıp tekmeler savurduktan sonra yakalandı. Şüpheli gazetecilere 'Sanki biz teröristiz' diyerek tepki gösterdi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen mahalle bekçileri, 55 ABS 341 plakalı otomobili durdurarak sürücüden, kısıtlamadan muaf olduğuna dair belge istedi. Ancak herhangi bir belgesi bulunmayan H.Y.D., kendisine yasal işlem yapan bekçiye kafa atıp tekmeler savurdu. Saldırgan ardından aracına binip kaçtı.

Kısıtlamayı ihlal etti, mahalle bekçisine saldırdı Kafa atıp tekmeler savurdu...

GAZETECİLERE 'SANKİ BİZ TERÖRİSTİZ' DEDİ

Şüpheliyi takibe alan ekipler, aracı Adalet Mahallesi Selman Özay Sokak’ta park halinde buldu. Aracı bırakarak kaçan H.Y.D., yapılan çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sağlık raporu alınmak için hastaneye götürüldüğü sırada, kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Sanki biz teröristiz' dedi.

H.Y.D. hakkında 'Görevli memura mukavemet' suçundan yasal işlem başlatıldı. 

Kısıtlamayı ihlal etti, mahalle bekçisine saldırdı Kafa atıp tekmeler savurdu...

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