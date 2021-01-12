Kısıtlamayı ihlal edip okul bahçesinde oynayan gençlere ceza

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 18.00 sıralarında rutin kontroller sırasında Atatürk Ortaokulu'nun bahçesinde 6 gençle karşılaştı. Okul bahçesinde tel çit bulunan duvardan atlayarak giren ve sokağa çıkma kısıtlaması saatinde top oynayan 20 yaş altı gençler, polisi karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Aynı çitten atlayarak dışarı çıkan gençlerden biri 07 ABA 190 plakalı motosikletini de okulun önünde bırakarak kaçtı.



Kaçan genç ile birlikte 6 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 18 bin 900 liralık idari yaptırım tutanağı düzenlenerek Manavgat Kaymakamlığı'na gönderildi.