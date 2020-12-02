Kısıtlamayı ihlal eden kişi: Kanunu çiğnediysem, cezasını çekeceğim kardeşim

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmit'te de başladı. Kentin çeşitli bölgelerinde kurulan uygulama noktalarında polis ekipleri sokaktaki vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmadan sokağa çıkan kişilere 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

D-100 yolunda yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL para cezası kesilen Kerim Deniz, kendisini görüntülyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Deniz gazetecilere, "Yahu siz de gidin evinize zaten çok yorgunum, sen neden dışarıdasın ki? Ben suç işlediysem cezasını da çekeceğim, sen mi yargılayacaksın beni" dedi.

Kentin bir başka noktasındaki uygulamalarda ceza kesilen Azra Yıldız Işık ise fazla mesaiye kaldığı için kısıtlama saatini kaçırdığını ve bu nedenle dışarıda olduğunu iddia etti.

Kentin bazı noktalarında yapılan polis denetimlerinde birçok kişiye idari para cezası uygulandı. D-100 yolunda yapılan denetimlerde ise izin belgesi kontrolü yapılmak için durdurulan araçlar nedeniyle bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.