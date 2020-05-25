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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 25.05.2020 - 13:21,Son Güncelleme:

Kısıtlamayı ihlal eden hırsızlık şüphelilerine 6 bin 300 TL ceza

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Kısıtlamayı ihlal eden hırsızlık şüphelilerine 6 bin 300 TL ceza
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BURSA’da, sokağa çıkma yasağında dışarıya çıkan 2 kişi, bir ortaokuldan hırsızlık yapmaya çalışırken polise yakalandı. Şüphelilere, 6 bin 300 TL ceza uygulandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin Alanyurt İmam Hatip Orta Okulu’nun bahçesinde hırsızlık amaçlı dolaştığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, 2 şüpheliyi okulun bahçesinde, kovalamaca sonucu yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, Enver İ. (26) ve İsmail B. (25) olduğu tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları sebebiyle kişi başı 3 bin 150’şer TL’den, toplamda 6 bin 300 TL ceza kesildi. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

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