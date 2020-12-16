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Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 16.12.2020 - 09:58 | Son Güncelleme:

Kısıtlamayı ihlal eden ehliyetsiz sürücüye 8 bin 228 TL ceza

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Kısıtlamayı ihlal eden ehliyetsiz sürücüye 8 bin 228 TL ceza
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KAYSERİ’de, sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 8 bin 228 TL ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta içi her gün saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Cumhuriyet Meydanı’nda uygulama yapan polis ekipleri, F.Y. (30) idaresindeki 38 ABF 228 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücünün ehliyetsiz olduğu, aracın trafik sigortasının da bulunmadığı ortaya çıktı.

F.Y.’ye ehliyetsiz araç kullanmak ve aracın trafik sigortası bulunmadığı için 5 bin 78 TL, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için de 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 8 bin 228 TL ceza kesildi. Araç, çekici ile otoparka götürüldü.

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