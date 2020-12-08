Kısıtlamayı ihlal eden ehliyetsiz sürücü ve annesine ceza yağdı

Bursa ​İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından kentin birçok önemli bölgesinde uygulama noktası oluşturdu. İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Belediye Kavşağı’nda uygulama yapan polis, 16 ADG 715 plakalı otomobilini durdurmak istedi. Ancak ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ekipleri, kaçan otomobili kovalamaca sonucu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde durdurdu. Polis, otomobildeki 2 kişiye izin belgelerini sordu. Ancak otomobildeki Bahadır T. (24) ve annesi Burçin T. (46) belge gösteremedi. Ekipler, Bahadır T.’nin ehliyeti olmadığı belirledi. Olay yerinde fenalaşan Burçin T. ise olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bahadır T.’ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL, otomobilin sigortası olmaması sebebiyle 132 TL, ehliyetsiz araç kullandığı için 2 bin 473 TL, polisin ‘dur’ ihtarına uymadığı için 166 TL ve otomobilde görüşü engelleyecek şekilde cam filmi olması nedeniyle 288 TL olmak üzere toplamda 6 bin 209 TL para cezası uygulandı. Ayrıca Burçin T.’ye de sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL ceza kesildi. Otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi.